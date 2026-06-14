В ДТП возле Шавей-Шомрон погиб ребенок, еще пять человек получили травмы
время публикации: 14 июня 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 17:50
Недалеко от поселка Шавей-Шомрон произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что на месте ДТП была констатирована смерть 10-летнего мальчика. В больницу "Меир" с травмами средней тяжести была доставлена женщина (примерно 40 лет).
Еще четыре человека были эвакуированы в больницы на территории Палестинской автономии бригадами "Красного Полумесяца".
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