В ДТП возле Шавей-Шомрон погиб ребенок, еще пять человек получили травмы

Недалеко от поселка Шавей-Шомрон произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что на месте ДТП была констатирована смерть 10-летнего мальчика. В больницу "Меир" с травмами средней тяжести была доставлена женщина (примерно 40 лет).

Еще четыре человека были эвакуированы в больницы на территории Палестинской автономии бригадами "Красного Полумесяца".