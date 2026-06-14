ЦАХАЛ готовится к возможному обстрелу из Ирана в ближайшие часы

По итогам совещаний по оценке ситуации, которые проводит начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир, ЦАХАЛ готовится к возможному ракетному обстрелу из Ирана в ближайшие часы.

Указания Командования тыла на данный момент остаются прежними.

Пресс-служба армии отмечает: в случае изменений население будет оповещено об этом отдельно.

ЦАХАЛ призывает граждан сохранять бдительность и следовать указаниям Командования тыла.