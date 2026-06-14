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Израиль

ЦАХАЛ готовится к возможному обстрелу из Ирана в ближайшие часы

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 14 июня 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 17:13
ЦАХАЛ готовится к возможному обстрелу из Ирана в ближайшие часы
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам совещаний по оценке ситуации, которые проводит начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир, ЦАХАЛ готовится к возможному ракетному обстрелу из Ирана в ближайшие часы.

Указания Командования тыла на данный момент остаются прежними.

Пресс-служба армии отмечает: в случае изменений население будет оповещено об этом отдельно.

ЦАХАЛ призывает граждан сохранять бдительность и следовать указаниям Командования тыла.

Израиль
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