ЦАХАЛ сообщил о падении "нескольких воздушных объектов" на территории Израиля
время публикации: 14 июня 2026 г., 18:03 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 18:03
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад было зафиксировано падение на территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном, нескольких "воздушных объектов".
Ни в одном из населенных пунктов на границе не было сигнала тревоги.
В результате этого инцидента не было пострадавших.
ЦАХАЛ сообщил, что специалисты изучают произошедшее.