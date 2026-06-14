ЦАХАЛ сообщил о падении "нескольких воздушных объектов" на территории Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад было зафиксировано падение на территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном, нескольких "воздушных объектов".

Ни в одном из населенных пунктов на границе не было сигнала тревоги.

В результате этого инцидента не было пострадавших.

ЦАХАЛ сообщил, что специалисты изучают произошедшее.