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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о падении "нескольких воздушных объектов" на территории Израиля

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 14 июня 2026 г., 18:03 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 18:03
ЦАХАЛ сообщил о падении "нескольких воздушных объектов" на территории Израиля
Ayal Margolin/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад было зафиксировано падение на территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном, нескольких "воздушных объектов".

Ни в одном из населенных пунктов на границе не было сигнала тревоги.

В результате этого инцидента не было пострадавших.

ЦАХАЛ сообщил, что специалисты изучают произошедшее.

Израиль
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