По данным новостной службы N12, Командование тыла готовится изменить инструкции для населения в ближайшие часы в связи с возможностью ракетного обстрела из Ирана.

Вместе с тем, подчеркивается в сообщении N12, окончательное решение Командованием тыла еще не принято.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по итогам совещаний по оценке ситуации, которые проводит начальник Генштаба Эяль Замир, ЦАХАЛ готовится к возможному ракетному обстрелу из Ирана в ближайшие часы.