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Израиль

N12: Командование тыла готовится изменить инструкции для населения

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 14 июня 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 17:38
N12: Командование тыла готовится изменить инструкции для населения
Avshalom Sassoni/Flash90

По данным новостной службы N12, Командование тыла готовится изменить инструкции для населения в ближайшие часы в связи с возможностью ракетного обстрела из Ирана.

Вместе с тем, подчеркивается в сообщении N12, окончательное решение Командованием тыла еще не принято.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по итогам совещаний по оценке ситуации, которые проводит начальник Генштаба Эяль Замир, ЦАХАЛ готовится к возможному ракетному обстрелу из Ирана в ближайшие часы.

Израиль
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