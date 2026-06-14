N12: Командование тыла готовится изменить инструкции для населения
время публикации: 14 июня 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 17:38
По данным новостной службы N12, Командование тыла готовится изменить инструкции для населения в ближайшие часы в связи с возможностью ракетного обстрела из Ирана.
Вместе с тем, подчеркивается в сообщении N12, окончательное решение Командованием тыла еще не принято.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по итогам совещаний по оценке ситуации, которые проводит начальник Генштаба Эяль Замир, ЦАХАЛ готовится к возможному ракетному обстрелу из Ирана в ближайшие часы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2026