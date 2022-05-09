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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 мая 2022 г., 10:25

После колоноскопии король Саудовской Аравии останется в больнице

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После колоноскопии король Саудовской Аравии останется в больнице

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз прошел в больнице имении короля Файсала в Джидде процедуру колоноскопии. Как передает официальное агентство новостей SPA, результаты не выявили патологии, но врачи решили оставить монарха в больнице на несколько дней – для отдыха. О госпитализации 86-летнего монарха "для обследования" впервые было сообщено 8 мая. При этом не сообщалось, ни о каком обследовании идет речь, ни сколько времени он проведет в больнице. Выражалась надежда, что Аллах сохранит здоровье хранителя двух святынь ислама.

Здоровье короля оставляет желать лучшего. В 2020 году ему удалили желчный пузырь. Он также пережил инсульт. Большую часть обязанностей главы государства выполняет его сын принц Мухаммад бин Салман – наследник престола королевства.


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Саудовский монарх госпитализирован для обследования

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