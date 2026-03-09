x
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
последняя новость: 05:47
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Пресса

Глава Пентагона в интервью CBS: война с Ираном не является "честным боем"

США
Пентагон
Интервью
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 05:44
Министр войны США Пит Хегсет
AP Photo/Mark Schiefelbein

Министр войны США Пит Хегсет в интервью программе CBS "60 Minutes" заявил, что Иран капитулирует, а условия капитуляции будет определять президент Дональд Трамп. По словам Хегсета, Вашингтон уверен в военном превосходстве США и Израиля и считает, что Тегеран в итоге будет вынужден принять навязанные ему условия.

Глава Пентагона подчеркнул, что нынешняя война, по версии администрации Трампа, не является "честным боем", поскольку возможности США и Израиля значительно превосходят иранские. Хегсет также отметил, что американские сухопутные силы пока не введены на территорию Ирана, но окончательно такую возможность не исключил.

При этом Хегсет дал понять, что Вашингтон не рассматривает нынешнюю кампанию как войну за смену режима в Тегеране, а увязывает ее с уничтожением иранских военных возможностей и принуждением Ирана к капитуляции на американских условиях.

Пресса
