Главы МИД Египта и Катара призвали к объединению палестинских территорий

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абд аль-Ати. Предметом беседы стала ситуация в секторе Газы и Судане.

Как сообщает египетский МИД, собеседники полностью поддержали усилия по укреплению прекращения огня, заявив о необходимости продолжения консультаций в этом направлении и реализации соглашений, достигнутых на мирной конференции в Шарм-аш-Шейхе.

"Обсуждая ситуацию на Западном берегу, министры резко осудили израильскую поселенческую деятельность и постоянные нарушения, подрывающие усилия по достижению мира. Они подтвердили необходимость территориального единства Палестины путем соединения сектора Газы и Западного берега", – говорится в заявлении.

Они призвали к установлению гуманитарного перемирия в Судане и организации безопасных коридоров, по которым в страну может быть доставлена гуманитарная помощь. Они высказались против территориального раздела Судана.