10 ноября 2025
10 ноября 2025
Ближний Восток

Главы МИД Египта и Катара призвали к объединению палестинских территорий

Газа
Египет
Катар
время публикации: 10 ноября 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 11:36
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани и министр иностранных дел Египта Бадр Абд аль-Ати
Wikipedia.org. Фото: UK Government; U.S. Department of State

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абд аль-Ати. Предметом беседы стала ситуация в секторе Газы и Судане.

Как сообщает египетский МИД, собеседники полностью поддержали усилия по укреплению прекращения огня, заявив о необходимости продолжения консультаций в этом направлении и реализации соглашений, достигнутых на мирной конференции в Шарм-аш-Шейхе.

"Обсуждая ситуацию на Западном берегу, министры резко осудили израильскую поселенческую деятельность и постоянные нарушения, подрывающие усилия по достижению мира. Они подтвердили необходимость территориального единства Палестины путем соединения сектора Газы и Западного берега", – говорится в заявлении.

Они призвали к установлению гуманитарного перемирия в Судане и организации безопасных коридоров, по которым в страну может быть доставлена гуманитарная помощь. Они высказались против территориального раздела Судана.

Ближний Восток
