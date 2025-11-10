Анвар Гаргаш: ОАЭ не намерены направлять войска в Газу

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш заявил, что ОАЭ не намерены принимать участие во временном стабилизационном контингенте, который, согласно плану президента США Дональда Трампа, должен быть развернут в секторе Газы.

"На данный момент мы не видим четких рамок этих стабилизационных сил. В создавшихся условиях мы, наиболее вероятно, не будем участвовать в этих силах", – заявил высокопоставленный чиновник, выступая на форуме в Абу-Даби.

Инициатива президента США положила конец военным действиям в секторе Газы. Однако не был достигнут прогресс в достижении еще двух обозначенных целей: разоружении ХАМАСа и формировании новых структур управления сектором, в том числе – международного стабилизационного контингента.

США, совместно с Великобританией и Францией, намерены закрепить статус этих сил резолюцией Совета безопасности ООН. Предполагается не классическая миротворческая миссия ООН, а мандат СБ с формулировкой "принимать все необходимые меры" (то есть разрешение на применение силы), по аналогии с решением по Гаити.