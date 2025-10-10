В сгоревшем автомобиле возле пляжа Полег в Нетании найдено тело мужчины

Мужчина без признаков жизни был найден в сгоревшем автомобиле возле пляжа Полег в Нетании.

Пожарная служба и служба спасения сообщили, что автомобиль, объятый пламенем, был обнаружен на 2-м шоссе возле развязки Удим. Пожарные потушили горящий автомобиль, в салоне которой был найден мужчина. Парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.