В сгоревшем автомобиле возле пляжа Полег в Нетании найдено тело мужчины
время публикации: 10 октября 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 23:05
Мужчина без признаков жизни был найден в сгоревшем автомобиле возле пляжа Полег в Нетании.
Пожарная служба и служба спасения сообщили, что автомобиль, объятый пламенем, был обнаружен на 2-м шоссе возле развязки Удим. Пожарные потушили горящий автомобиль, в салоне которой был найден мужчина. Парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.