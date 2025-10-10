Абу Марзук: разговоры об уничтожении военного потенциала ХАМАСа рассчитаны на израильтян

Член политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук заявил, что "разговоры Нетаниягу об уничтожении военного потенциала ХАМАСа – это всего лишь заявление для местного населения".

"Никто не посмеет разоружить палестинский народ, поскольку оружие – легитимный вариант в условиях оккупации. Наше согласие с планом Трампа и прекращением огня базируется на интересах палестинского народа", – сказал он.

Муса Абу Марзук. Краткая справка

Родился в 1951 году в Рафахе (сектор Газы), где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981 года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981-м году выехал в США, где в 1991-м году защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991-м был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999 году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАСа на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию где проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Абу Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он числился одним из самых опасных террористов в мире.

В 2002-2014 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАСа на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.

В 2017-м вновь баллотировался на пост главы политбюро ХАМАСа, но после ухода в отставку Халида Машаля эту террористическую организацию возглавил Исмаил Ханийя, ранее являвшийся лидером "Исламского движения сопротивления" в Газе. Абу Марзук остался "вторым человеком" в руководстве ХАМАСа.

Муса Абу Марзук многие годы был в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в течение последних двадцати лет попыток его захвата или уничтожения не предпринималось. Он возглавлял переговорные группы ХАМАСа в Египте, России и других странах.

После ликвидации Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара не было заметно никаких попыток со стороны Абу Марзука снова занять пост главы политбюро ХАМАСа. Он позиционирует себя как фактический "глава МИД ХАМАСа".