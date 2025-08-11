x
11 августа 2025
11 августа 2025
Ближний Восток

Пезешкиан признал: Иран столкнулся с кризисом

США
Иран
время публикации: 11 августа 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 13:34
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с речью, которая может быть воспринята как слишком радикальная даже для представителя реформистского лагеря. В ней он перечислил проблемы, с которыми столкнулся Иран.

Он заявил, что нельзя принудить женщин носить хиджаб – этой цели можно добиться только воспитанием и религиозными проповедями. Напомним, что именно протест против ношения хиджаба стал движущей силой последних массовых оппозиционных выступлений.

Коснулся президент и кризисов с электрическим и водным снабжением. "У нас проблемы с водой, электричеством, газом, инфляцией", – признал Пезешкиан, выразив также недовольство значительными субсидиями слабым слоям населения.

Еще одной темой выступления стало военное противостояние Ирана с США и Израилем. "Вы не хотите говорить с США. А чего вы хотите? Хотите воевать? Мы уже воевали. Хотите восстановить ядерную программу? Трамп нас снова атакует", – заявил президент.

