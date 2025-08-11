x
Ближний Восток

Видео из Ас-Суэйды: вооруженные мужчины убивают медика

Сирия
Друзы
время публикации: 11 августа 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 11:01
Видео из Ас-Суэйды: вооруженные мужчины убивают медика
AP Photo/Fahd Kiwan

В арабском сегменте интернета распространяется запись камеры наблюдения, которая, как утверждается, была сделана в больнице друзского города Ас-Суэйда на юго-западе Сирии. Это произошло 16 июля – в разгар штурма города правительственными войсками и суннитскими боевиками.

На видео множество людей в одежде медиков стоит на коленях перед несколькими вооруженными мужчинами в одежде стиля "милитари". Один из них выхватывает медработника из толпы и начинает его бить. Тот пытается наносить ответные удары, и тогда в него стреляют, убивая на месте.

За распространением видео стоит группа активистов Suwayda 24. По утверждению активистов, речь идет о военнослужащих сирийской армии. Власти Сирии сообщили, что начали расследование убийства. Официальные источники отмечают, что убийцами могли быть и бедуинские боевики.

Ближний Восток
