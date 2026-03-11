Centcom предупредил о готовящихся ударах по портам в Ормузском проливе
время публикации: 11 марта 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 18:21
Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) опубликовало 11 марта предупреждение для жителей Ирана о предстоящих ударах по портам, находящимся в Ормузском проливе.
В сообщении говорится, что иранский режим использует гражданские порты для осуществления военных операций, угрожающих международному судоходству.
"Эта опасная деятельность ставит под угрозу жизни невинных граждан. Гражданские порты, используемые в военных целях, теряют свой защитный статус и становятся законными военными целями в соответствии с международным правом".
Centcom призвал население избегать нахождения в портовых сооружениях. Иранским докерам, административному персоналу, экипажам коммерческих судов рекомендовалось найти безопасное место.