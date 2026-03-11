Centcom предупредил о готовящихся ударах по портам в Ормузском проливе

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) опубликовало 11 марта предупреждение для жителей Ирана о предстоящих ударах по портам, находящимся в Ормузском проливе.

В сообщении говорится, что иранский режим использует гражданские порты для осуществления военных операций, угрожающих международному судоходству.

"Эта опасная деятельность ставит под угрозу жизни невинных граждан. Гражданские порты, используемые в военных целях, теряют свой защитный статус и становятся законными военными целями в соответствии с международным правом".

Centcom призвал население избегать нахождения в портовых сооружениях. Иранским докерам, административному персоналу, экипажам коммерческих судов рекомендовалось найти безопасное место.