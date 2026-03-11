x
11 марта 2026
Ближний Восток

ЦАХАЛ предупредил жителей семи пригородов Бейрута о предстоящих ударах

ЦАХАЛ
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 11 марта 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 17:23
ЦАХАЛ предупредил жителей семи пригородов Бейрута о предстоящих ударах
AP Photo/Hassan Ammar)

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение жителям семи южных пригородов Бейрута в связи с планируемыми атаками на объекты "Хизбаллы".

"Армия обороны Израиля вновь заявляет, что террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает нас принимать против нее меры. Армия обороны Израиля не хотела бы причинить вам вред. В целях вашей безопасности мы призываем вас немедленно эвакуироваться и не возвращаться до получения уведомления", – говорится в сообщении.

ЦАХАЛ также предупреждает, что удар будет нанесен по любому, кто будет находиться рядом с боевиками или объектами "Хизбаллы".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
