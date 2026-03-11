США потопили в Ормузском проливе 16 иранских минных катеров

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в районе Ормузского пролива потоплены 16 иранских минных катеров. Это было сделано после того, как американская разведка установила: Иран начинает минировать пролив.

После этого отчета президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth: "Если минирование уже началось, и мины не будут убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными. Но если мины уберут, это огромный шаг в правильном направлении".

Вечером 10 марта стало известно, что, согласно американской разведке, Иран начал минировать Ормузский пролив, чтобы сделать непригодной для судоходства водную артерию, по которой осуществляется около 20% мировых поставок нефти и газа.

Днем ранее министр энергетики США Крис Райт сообщил, что американский флот обеспечил проход через пролив танкера, чтобы обеспечить доступ нефти на мировые рынки. Однако эта информация была опровергнута, и министр удалил сообщение.