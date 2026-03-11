x
11 марта 2026
|
последняя новость: 10:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 10:07
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США потопили в Ормузском проливе 16 иранских минных катеров

Война с Ираном
США
Иран
время публикации: 11 марта 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 09:55
США потопили в Ормузском проливе 16 иранских минных катеров
U.S. Navy via AP

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в районе Ормузского пролива потоплены 16 иранских минных катеров. Это было сделано после того, как американская разведка установила: Иран начинает минировать пролив.

После этого отчета президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth: "Если минирование уже началось, и мины не будут убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными. Но если мины уберут, это огромный шаг в правильном направлении".

Вечером 10 марта стало известно, что, согласно американской разведке, Иран начал минировать Ормузский пролив, чтобы сделать непригодной для судоходства водную артерию, по которой осуществляется около 20% мировых поставок нефти и газа.

Днем ранее министр энергетики США Крис Райт сообщил, что американский флот обеспечил проход через пролив танкера, чтобы обеспечить доступ нефти на мировые рынки. Однако эта информация была опровергнута, и министр удалил сообщение.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 марта 2026

Иран приступает к минированию Ормузского пролива