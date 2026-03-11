КСИР: против армии США были применены ракеты с боеголовкой массой 2 тонны

Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил, что запустил ракеты "Хорремшехр-4" с боеголовкой массой 2 тонны в ходе удара по позициям по "позициям США".

Заявление КСИР цитирует российское агентство ТАСС.

Какие именно "позиции" были атакованы, из сообщения КСИР непонятно.

Ракета "Хорремшехр-4" (также известна как "Хайбар") была официально представлена в 2023 году. Заявленная дальность – около 2000 км, боевая часть – порядка 1500 кг (в отдельных публикациях встречаются и более высокие оценки по массе БЧ). КСИР утверждает, что "Хорремшехр-4" развивает скорость до 16 Махов вне атмосферы и около 8 Махов в атмосфере.

Напомним, что в июне 2025 года ВВС ЦАХАЛа атаковали склады, на которых хранились эти ракеты.