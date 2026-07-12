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Израиль

На Первом шоссе, в районе Кфар-Адумим, машиной сбит подросток

ДТП
время публикации: 12 июля 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 20:34
На Первом шоссе, в районе Кфар-Адумим, машиной сбит подросток
Flash90. Фото: Я.Науми

На Первом шоссе, недалеко от Кфар-Адумим, автомобилем сбит подросток (примерно 13 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с травмами головы и таза пострадавший доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Состояние пострадавшего оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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