На Первом шоссе, в районе Кфар-Адумим, машиной сбит подросток

На Первом шоссе, недалеко от Кфар-Адумим, автомобилем сбит подросток (примерно 13 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с травмами головы и таза пострадавший доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Состояние пострадавшего оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.