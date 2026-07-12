Паром столкнулся с мостом через Евфрат в Сирии, погибли дети

По меньшей мере два ребенка погибли в результате столкновения речного парома с мостом через Евфрат в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии, сообщила сирийская служба гражданской обороны.

На борту парома находились более 35 человек. После столкновения с военным мостом все пассажиры оказались в воде. Спасателям удалось извлечь из реки более 15 человек, поиски остальных продолжаются.

Директор национальной больницы в Дир аз-Зуе Убайда Абд ар-Раззак сообщил, что в медицинское учреждение доставлены семь пострадавших. Данные о числе пропавших без вести и состоянии спасенных уточняются.