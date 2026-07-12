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Ближний Восток

Паром столкнулся с мостом через Евфрат в Сирии, погибли дети

Сирия
Погибшие
время публикации: 12 июля 2026 г., 05:37 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 05:42
Паром столкнулся с мостом через Евфрат в Сирии, погибли дети
AP Photo/Hussein Malla

По меньшей мере два ребенка погибли в результате столкновения речного парома с мостом через Евфрат в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии, сообщила сирийская служба гражданской обороны.

На борту парома находились более 35 человек. После столкновения с военным мостом все пассажиры оказались в воде. Спасателям удалось извлечь из реки более 15 человек, поиски остальных продолжаются.

Директор национальной больницы в Дир аз-Зуе Убайда Абд ар-Раззак сообщил, что в медицинское учреждение доставлены семь пострадавших. Данные о числе пропавших без вести и состоянии спасенных уточняются.

Ближний Восток
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