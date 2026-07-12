Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, победив в дополнительное время норвежцев 2:1.

На 36-й минуте норвежцы открыли счет. Отобрали мяч у Кейна. Андркас Шельдеруп нанес удар в дпльнюю "девятку". Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0.

На 40-й минуте Пикфорд парировал мяч после сильного удара Эдегора.

На второй минуте, добавленной кпервому тайму, англичане отыгрались. Гордон обыграл защитника и сделал передачу в штрафную. Джуд Беллингем нанес удар в дальний угол 1:1. Через 2 минуты не был засчитан гол Кейна. Офсайд.

На 55-й минуте не был засчитан гол норвежцев. На 78-й минуте Эурснес нанес удар головой. Мяч попал в перекладину ворот сборной Англии.

На 93-й минуте Роджерс нанес удар. Нюланн мяч парировал. Беллингем добил мяч в сетку 1:2.

На 99-й минуте судья назначил, а затем отменил пенальти в ворота сборной Норвегии.