x
12 июля 2026
|
последняя новость: 03:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июля 2026
|
12 июля 2026
|
последняя новость: 03:46
12 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Англичане победили норвежцев и вышли в полуфинал

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 12 июля 2026 г., 03:46 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 03:57
Англичане победили норвежцев и вышли в полуфинал
AP Photo/Marta Lavandier
Англичане победили норвежцев и вышли в полуфинал
AP Photo/Rebecca Blackwell

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, победив в дополнительное время норвежцев 2:1.

На 36-й минуте норвежцы открыли счет. Отобрали мяч у Кейна. Андркас Шельдеруп нанес удар в дпльнюю "девятку". Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0.

На 40-й минуте Пикфорд парировал мяч после сильного удара Эдегора.

На второй минуте, добавленной кпервому тайму, англичане отыгрались. Гордон обыграл защитника и сделал передачу в штрафную. Джуд Беллингем нанес удар в дальний угол 1:1. Через 2 минуты не был засчитан гол Кейна. Офсайд.

На 55-й минуте не был засчитан гол норвежцев. На 78-й минуте Эурснес нанес удар головой. Мяч попал в перекладину ворот сборной Англии.

На 93-й минуте Роджерс нанес удар. Нюланн мяч парировал. Беллингем добил мяч в сетку 1:2.

На 99-й минуте судья назначил, а затем отменил пенальти в ворота сборной Норвегии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026

Футболист сборной ЮАР, участник ЧМ, умер в возрасте 25 лет. Предварительно: самоубийство
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026

Самые высокие сборные чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026

Победительницами юниорского чемпионата Европы по футболу стали испанки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026

Чемпионат мира по футболу. Рекорды сборной Испании