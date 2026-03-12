Четыре гражданина Бахрейна арестованы по подозрению в шпионаже на Иран
Власти Бахрейна сообщили о задержании четырех граждан страны, подозреваемых в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции. Среди задержанных одна женщина. Пятый член ячейки на свободе, он находится за границей.
"Согласно материалам дела, первый арестованный, действуя по указаниям извне и при помощи остальных, делал фотографии высокого разрешения и фиксировал координаты стратегически важных объектов", – говорится в заявлении министерства иностранных дел.