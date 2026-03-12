x
Ближний Восток

Четыре гражданина Бахрейна арестованы по подозрению в шпионаже на Иран

время публикации: 12 марта 2026 г., 14:26 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 14:28
Четыре гражданина Бахрейна арестованы по подозрению в шпионаже на Иран
AP Photo/Jon Gambrell

Власти Бахрейна сообщили о задержании четырех граждан страны, подозреваемых в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции. Среди задержанных одна женщина. Пятый член ячейки на свободе, он находится за границей.

"Согласно материалам дела, первый арестованный, действуя по указаниям извне и при помощи остальных, делал фотографии высокого разрешения и фиксировал координаты стратегически важных объектов", – говорится в заявлении министерства иностранных дел.

