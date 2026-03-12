Корейская система Cheongung-II была успешно задействована при отражении ударов по ОАЭ

В ходе нынешних военных действий на Ближнем Востоке боевое крещение получила производящаяся в Южной Корее система ПВО Cheongung-II. В 2022 году было заключено соглашение о поставке 10 батарей Объединенным Арабским Эмиратам, две уже поступили на боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что Cheongung-II успешно перехватила более 90% целей, что соответствует показателям во время испытаний. Однако депутат парламента Республики Корея Ю Юнвон заявил, что успех перехватов составляет 96%. Он назвал результат феноменальным.

Следует отметить: Объединенные Арабские Эмираты задействуют интегрированную систему ПВО, применяя также американские системы Patriot и THAAD. В СМИ появлялись сообщения, что в отражении иранских ударов по странам Залива участвуют и израильские системы ПРО «Барак».

При этом стоимость одного перехватчика для Patriot составляет 3,7 миллиона долларов, а Cheongung-II – 1,1 миллиона долларов. Стоимость акций компании LIG Nex1, производящей систему ПВО, с конца февраля выросла на 47%.