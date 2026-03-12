x
12 марта 2026
12 марта 2026
12 марта 2026
13 марта 2026
Экономика

Итоги торгов 12 марта: стоимость барреля нефти Brent зафиксирована на уровне более $100

Война с Ираном
Нефть и газ
Цены
время публикации: 12 марта 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 23:00
Итоги торгов 12 марта: стоимость барреля нефти Brent зафиксирована на уровне более $100
AP

Цены на нефть значительно выросли по итогам торгов 12 марта на фоне новых угроз поставкам из Персидского залива. Стоимость Brent возросла на 9,2% – до 100,5 доллара за баррель, впервые закрывшись выше отметки 100 долларов с августа 2022 года, а WTI выросла на 9,7% – до 95,3 доллара за баррель.

Рост котировок последовал после заявления нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о намерении продолжать блокаду Ормузского пролива. На рынке также отреагировали на сообщения об атаках на суда и продолжающихся перебоях с перевозками в регионе.

Дополнительным фактором стала оценка Международного энергетического агентства, согласно которой война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой поставок на мировом нефтяном рынке. По данным МЭА, в марте мировое предложение нефти может сократиться на 8 млн баррелей в сутки, несмотря на решение о рекордном высвобождении 400 млн баррелей из стратегических резервов.

