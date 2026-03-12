x
12 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал штабы "Хизбаллы" в Бейруте и на юге Ливана. Видео

время публикации: 12 марта 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 23:26
ЦАХАЛ атаковал штабы "Хизбаллы" в Бейруте и на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия завершила еще несколько волн ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте и на юге Ливана. По данным военных, были атакованы командные пункты организации, из которых боевики планировали и координировали террористические действия против Израиля и его граждан.

В заявлении армии подчеркивается, что "Хизбалла" систематически размещает свою инфраструктуру среди жилой застройки и в гражданских районах Ливана, используя местное население в своих целях. В ЦАХАЛе называют это очередным примером циничного использования гражданских лиц террористической организацией.

Израильские военные заявляют, что перед ударами были приняты меры для снижения риска для мирных жителей, включая заблаговременные предупреждения, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.

