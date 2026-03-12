x
12 марта 2026
Ближний Восток

Нанесен ракетный удар по базе итальянских солдат в иракском Курдистане

Война с Ираном
Ирак
Италия
время публикации: 12 марта 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 12:21
AP Photo/Leo Correa

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что в ночь на 12 марта подверглась ракетной атаке база в иракском Эрбиле, где дислоцируются итальянские военнослужащие. "К счастью, наш персонал был в безопасности в убежище, пострадавших нет», - написал он.

Напомним: в ночь на 10 марта лагерь германских военных, расположенный на иорданской базе Аль-Азрак, подвергся иранскому ракетному удару. Военнослужащие не пострадали, поскольку находились в убежище, но нанесен ущерб казарме.

