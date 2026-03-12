После иранского удара Ирак закрыл все нефтяные порты

Управление портов Ирака сообщило о полном прекращении работы нефтяных терминалов после иранского удара по порту Умм-Каср рядом с Басрой. В результате атаки было подожжено два танкера, погиб индийский моряк.

Глава Управления Фарахан аль-Фатуси подчеркнул: остальные порты продолжают работу. "Речь идет о временной мере предосторожности, пока ситуация в сфере безопасности не изменится и не будет обеспечена безопасность морских перевозок и инфраструктуры экспорта нефти", – сказал он.

Предполагается, что при атаке были задействованы беспилотные надводные аппараты. С горящих танкеров эвакуировано 38 членов команды. Посольство Индии в Багдаде называет имя погибшего – Сафасеа Вишну.