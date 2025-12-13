x
Ближний Восток

Sana: силы ЦАХАЛа действуют в нескольких деревнях на юге провинции Кунейтра

Сирия
время публикации: 13 декабря 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 15:15
Сирийские источники, в частности агенство Sana, утверждают, что силы ЦАХАЛа действуют в нескольких деревнях на юге провинции Кунейтра.

В частности, по данным корреспондентов Sana, израильские военнослужащие находятся в деревне Бир-Аджам и Брайка, там проводятся обыски в некоторых домах.

Также силы ЦАХАЛа вошли в деревню Сайда аль-Ханут в южной части Кунейтры и установили контрольно-пропускной пункт на въезде в населенный пункт, утверждает Sana.

