x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 13:42
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Список лучших спортсменов 21 века возглавил Майкл Фелпс

Рейтинги
время публикации: 13 декабря 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 13:42
Список лучших спортсменов 21 века возглавил Майкл Фелпс
AP Photo/Petr David Josek, File

Издание Sport Bible опубликовало список лучших спортсменов 21 века. составленный экспертами ESPN.

Возглавил список легендарный американский пловец Майкл Фелпс.

В первую пятерку вошли Серена Уильямс (США, теннис), Лионель Месси (Аргентина, футбол), Леброн Джеймс (США, баскетбол), Том Брейди (США, американский футбол).

Шестое место занял легендарный швейцарский теннисист Роже Федерер.

Теннисисты Новакк Джокович и Рафаэль Надаль занимают 11-е и 12-е места.

Криштиану Роналду занял 13-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Дени Авдия стал израильским рекордсменом НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

Лионелю Месси вручили ключ от Майами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Прервалась легендарная серия Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Дзюдо. Трое израильтянок входят в Тор-10 мирового рейтинга