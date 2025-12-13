Список лучших спортсменов 21 века возглавил Майкл Фелпс
Издание Sport Bible опубликовало список лучших спортсменов 21 века. составленный экспертами ESPN.
Возглавил список легендарный американский пловец Майкл Фелпс.
В первую пятерку вошли Серена Уильямс (США, теннис), Лионель Месси (Аргентина, футбол), Леброн Джеймс (США, баскетбол), Том Брейди (США, американский футбол).
Шестое место занял легендарный швейцарский теннисист Роже Федерер.
Теннисисты Новакк Джокович и Рафаэль Надаль занимают 11-е и 12-е места.
Криштиану Роналду занял 13-е место.
