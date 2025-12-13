Визит Лионеля Месси в Индию спровоцировал беспорядки

Турне легенды мирового футбола Лионеля Месси по Индии началось сегодня с хаоса и беспорядков, сообщает The Guardian.

После визита знаменитого футболиста на стадион в Калькутте, болельщики стали ломать сиденья и бросать их на поле.

Месси вышел на полк стадиона и пробыл на нем около 20 минут. Его окружала большая группа сопровождающих.

Болельщиков возмутило, что они не смогли увидеть легенду футбола, которую окружали "лидеры и актеры". Один из участников беспорядков сказал "мы даже не смогли увидеть его лицо".

В рамках тура Лионель Месси посетит различные мероприятия, в том числе открытие статуи Лионеля Месси, проведет тренировки для молодых игроков, посетит турнир по паделу.

Футболист посетит Калькутту, Хайдарабад, Мумбпи и Дели.