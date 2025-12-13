x
13 декабря 2025
Мир

В Беларуси освобождены 123 заключенных, среди них – Мария Колесникова

Беларусь
время публикации: 13 декабря 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 15:49
Мария Колесникова во время суда
Ramil Nasibulin/BelTA pool photo via AP

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом сообщает в субботу, 13 декабря, белорусские СМИ, в том числе "Хартия 97". Среди вышедших на свободу – Мария Колесникова.

Сообщается, что также освобождены граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.

Колесникова – одна из центральных фигур белорусской оппозиции. В сентябре 2020 года сорвала попытку депортировать ее в Украину. В предыдущий раз она встречалась с отцом в конце 2022 года – эта встреча также состоялась в тюремной больнице. В феврале 2023 года семья получила от Марии письмо. После этого связи с ней не было до ноября 2024 года , когда ей было разрешено свидание с отцом.

6 сентября 2021 года Минский областной суд признал ее виновной "в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершённых с использованием СМИ и интернета".

Мир
