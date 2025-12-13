x
Ближний Восток

В Иране арестованы 18 членов экипажа танкера, задержанного в Оманском заливе

Иран
время публикации: 13 декабря 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 09:43
AP Photo/Jon Gambrell

Иранские СМИ сообщили, что арестованы 18 членов экипажа танкера, задержанного в пятницу, 12 декабря, недалеко от Оманского залива. По заявлению Тегерана, иностранный танкер перевозил шесть миллионов литров "контрабандного дизельного топлива".

Напомним, 30 ноября Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера с контрабандным топливом. Судно шло под флагом Эсватини – бывшего Свазиленда.

14 ноября КСИР захватил нефтяной танкер Talara, следовавший из ОАЭ в Сингапур под флагом Маршалловых островов. Иран утверждал, что на его борту находится несанкционированный груз. Через несколько дней танкер и его экипаж были освобождены.

