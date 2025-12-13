СМИ: в Газе уничтожен высокопоставленный руководитель ХАМАСа Раэд Саад

По предварительным данным, в Газе в результате операции под названием "Тайная вечеря" уничтожен высокопоставленный руководитель ХАМАСа Раэд Саад, "номер два" в террористической организации (после Изаддина аль-Хадада). Об этом сообщают палестинские и саудовские СМИ.

Саад руководил восстановлением арсеналов ХАМАСа на севере сектора Газы в течение последних двух месяцев режима прекращения огня. Также сообщается, что он был одним из "архитекторов" разработанного террористами плана "Иерихонская стена".

Есть основания полагать, что Саад был ликвидирован.

ЦАХАЛ пока никак не комментирует эту информацию. Тем не менее в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля, опубликованном около 15:00, говорилось, что силы ЦАХАЛа при содействии службы общей безопасности (ШАБАК) атаковали высокопоставленного боевика террористической организации ХАМАС в городе Газа.

Ранее уже предпринимались попытки ликвидации Раэда Саада. В частности, утверждалось, что он был захвачен в больнице "Шифа".