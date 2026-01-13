Reuters: несмотря на попытки, иранскому режиму не удается полностью отключить Starlink

Как сообщает агентство Reuters, властям Ирана не удается полностью подавить работу спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска, несмотря на то, что такие усилия предпринимаются.

Отключение интернета началось в Иране 8 января. По оценке мониторинговой компании NetBlocks, интернет-коммуникации, действующие через оптические кабеля и антенны сотовых телефонов, работают с нагрузкой 1%.

Однако по меньшей мере три жителя Ирана сообщили Reuters, что могут пользоваться Starlink, как и десятки их знакомых. Один из них рассказал, что также поступают десятки его знакомых. Помимо этого, доступ к спутниковому интернету есть и у жителей приграничных территорий.

Что именно предпринимают власти, чтобы отключить интернет, неясно. Специалисты полагают, что эта цель достигаются с помощью создания помех при помощи избыточной нагрузки на терминалы, в результате чего они испытывают проблемы с получением сигнала из космоса.