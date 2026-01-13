x
13 января 2026
Ближний Восток

Reuters: несмотря на попытки, иранскому режиму не удается полностью отключить Starlink

время публикации: 13 января 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 13:11
Reuters: несмотря на попытки, иранскому режиму не удается полностью отключить Starlink
Wikipedia.org. Фото: Official SpaceX Photos

Как сообщает агентство Reuters, властям Ирана не удается полностью подавить работу спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска, несмотря на то, что такие усилия предпринимаются.

Отключение интернета началось в Иране 8 января. По оценке мониторинговой компании NetBlocks, интернет-коммуникации, действующие через оптические кабеля и антенны сотовых телефонов, работают с нагрузкой 1%.

Однако по меньшей мере три жителя Ирана сообщили Reuters, что могут пользоваться Starlink, как и десятки их знакомых. Один из них рассказал, что также поступают десятки его знакомых. Помимо этого, доступ к спутниковому интернету есть и у жителей приграничных территорий.

Что именно предпринимают власти, чтобы отключить интернет, неясно. Специалисты полагают, что эта цель достигаются с помощью создания помех при помощи избыточной нагрузки на терминалы, в результате чего они испытывают проблемы с получением сигнала из космоса.

Ближний Восток
