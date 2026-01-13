Манифестации в Иране: противники режима сообщают о 12000 погибших

В Иране не утихают массовые оппозиционные манифестации, которые, как полагают многие эксперты, стали самыми угрожающими для режима аятолл за все время существования Исламской республики. Введенная властями информационная блокада призвана скрыть масштабы репрессий.

Как сообщает оппозиционный сайт Iran International, ему удалось установить, что при подавлении демонстраций убито по меньшей мере 12000 человек. Наиболее смертельными стали 8 и 9 января. Сайт отмечает, что решение о публикации этих данных было принято только после их тщательной проверки, занявшей несколько дней.

"По географическому охвату, масштабам насилия и числу жертв за короткое время эти убийства беспрецедентны в истории Ирана. Убийства были полностью организованными. Основную ответственность за них, согласно полученной информации, несут Корпус стражей Исламской революции и "Басидж"" – отмечается в публикации.

Сайт цитирует источники в Высшем совете национальной безопасности и канцелярии президента, согласно которым, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ об убийствах, с ведома и согласия всех трех ветвей власти. Приказ об использовании боевых пуль поступил от Высшего совета национальной безопасности.

Юридическая система Ирана сообщила, что дела участников манифестаций начали передавать в суд. Против них выдвигаются обвинения в "ведении войны против Аллаха". Это преступление карается смертной казнью.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что Иран готов к любым действиям США, включая военный удар. "Если они хотят проверить военный путь, что который они уже пробовали, мы готовы. И наша армия сильнее, чем раньше, как по количеству, так и по качеству", – сказал он.