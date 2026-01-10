x
10 января 2026
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2026
|
10 января 2026
|
последняя новость: 09:04
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Число погибших в ходе столкновений в Иране растет, в стране отключен интернет

Иран
время публикации: 10 января 2026 г., 08:16 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 09:04
Число погибших в ходе столкновений в Иране превысило 60 человек, в стране отключен интернет
AP

В Иране продолжается общенациональное отключение доступа к интернету. По данным мониторинговых групп, страну практически полностью отрезало от внешнего мира.

Правозащитники и оппозиция, включая сына последнего шаха Резу Пехлеви, заявляют, что информационная блокада введена специально для того, чтобы скрыть масштабы репрессий и "тайную бойню" в провинциях, где силовики начали применять летальное оружие против демонстрантов.

Число погибших в ходе столкновений, по данным правозащитных организаций (IHR и HRANA), возросло как минимум до 62 человек, среди которых есть дети. Задержаны более 2300 участников протестов. Несмотря на угрозы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) взять ситуацию под полный контроль и подавить "лавину" протестов, демонстрации зафиксированы более чем в 150 населенных пунктах в 31 провинции страны. В некоторых городах, таких как Бушир, сообщается о случаях отступления силовиков из-за численного превосходства протестующих.

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Тегерана, заявив, что Иран находится в "большой беде" и США внимательно следят за ситуацией. Госсекретарь США Марко Рубио выразил поддержку США протестам в Иране в сообщении, опубликованном им в сети X: "США поддерживают храбрый народ Ирана".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 января 2026

Протесты в Иране: число жертв и арестованных растет, власти ввели информационную блокаду