Число погибших в ходе столкновений в Иране растет, в стране отключен интернет

В Иране продолжается общенациональное отключение доступа к интернету. По данным мониторинговых групп, страну практически полностью отрезало от внешнего мира.

Правозащитники и оппозиция, включая сына последнего шаха Резу Пехлеви, заявляют, что информационная блокада введена специально для того, чтобы скрыть масштабы репрессий и "тайную бойню" в провинциях, где силовики начали применять летальное оружие против демонстрантов.

Число погибших в ходе столкновений, по данным правозащитных организаций (IHR и HRANA), возросло как минимум до 62 человек, среди которых есть дети. Задержаны более 2300 участников протестов. Несмотря на угрозы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) взять ситуацию под полный контроль и подавить "лавину" протестов, демонстрации зафиксированы более чем в 150 населенных пунктах в 31 провинции страны. В некоторых городах, таких как Бушир, сообщается о случаях отступления силовиков из-за численного превосходства протестующих.

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Тегерана, заявив, что Иран находится в "большой беде" и США внимательно следят за ситуацией. Госсекретарь США Марко Рубио выразил поддержку США протестам в Иране в сообщении, опубликованном им в сети X: "США поддерживают храбрый народ Ирана".