Bloomberg: США перебрасывают на Ближний Восток БПЛА-перехватчики, испытанные в Украине

США начали перебрасывать на Ближний Восток перехватывающие беспилотники, которые ранее применялись в Украине для борьбы с российскими и иранскими дронами. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, эти системы предназначены для защиты военных объектов и союзников США от возможных атак со стороны Ирана.

По данным источников, речь идет о тысячах небольших беспилотников-перехватчиков, способных уничтожать в воздухе ударные дроны. Такие системы были разработаны и испытаны в ходе войны в Украине, где они использовались для борьбы с беспилотниками типа Shahed.

Американские военные считают, что применение перехватывающих дронов может значительно снизить стоимость противовоздушной обороны. Традиционные средства ПВО, такие как ракеты комплексов Patriot, стоят миллионы долларов, тогда как дроны-перехватчики обходятся значительно дешевле и могут использоваться против массовых атак беспилотников.

По словам источников Bloomberg, новые системы будут развернуты для защиты американских баз и инфраструктуры союзников в регионе на фоне растущей напряженности и угрозы атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок.