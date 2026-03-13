x
13 марта 2026
последняя новость: 21:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 21:49
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Bloomberg: США перебрасывают на Ближний Восток БПЛА-перехватчики, испытанные в Украине

время публикации: 13 марта 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 21:11
Bloomberg: США перебрасывают на Ближний Восток БПЛА-перехватчики, испытанные в Украине
США начали перебрасывать на Ближний Восток перехватывающие беспилотники, которые ранее применялись в Украине для борьбы с российскими и иранскими дронами. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, эти системы предназначены для защиты военных объектов и союзников США от возможных атак со стороны Ирана.

По данным источников, речь идет о тысячах небольших беспилотников-перехватчиков, способных уничтожать в воздухе ударные дроны. Такие системы были разработаны и испытаны в ходе войны в Украине, где они использовались для борьбы с беспилотниками типа Shahed.

Американские военные считают, что применение перехватывающих дронов может значительно снизить стоимость противовоздушной обороны. Традиционные средства ПВО, такие как ракеты комплексов Patriot, стоят миллионы долларов, тогда как дроны-перехватчики обходятся значительно дешевле и могут использоваться против массовых атак беспилотников.

По словам источников Bloomberg, новые системы будут развернуты для защиты американских баз и инфраструктуры союзников в регионе на фоне растущей напряженности и угрозы атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 марта 2026

Зеленский: Украина участвует в отражении иранских ударов по американским военным базам
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 марта 2026

США направляют на Ближний Восток системы перехвата дронов Merops