США подняли F-16 над районом Пальмиры после гибели американских военных в Сирии

США подняли два истребителя F-16 над районом Пальмиры в центральной Сирии после нападения на американских военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Ранее Пентагон сообщил, что 13 декабря двое военнослужащих армии Соединенных Штатов и американский переводчик погибли в Сирии, попав в засаду. Также погиб гражданский сотрудник-переводчик из США, трое солдат получили ранения. Пострадали также несколько сирийских силовиков, находившихся вместе с американцами.

Американское Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что нападавший был боевиком "Исламского государства", он ликвидирован.

По данным AP, раненых эвакуировали вертолетами на базу Ат-Танф в районе стыка границ Сирии, Ирака и Иордании.

Президент США Дональд Трамп пообещал "очень серьезный ответ" на атаку, назвав ее терактом ИГ против американских и сирийских сил в "очень опасном районе Сирии".