СМИ про теракт во время Хануки в пригороде Сиднея: один террорист обезврежен гражданским

Один из террористов, стрелявших в участников массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея, был застрелен. Второй ранен и задержан, пишет сайт News.com.au.

Отмечается, что на одного из террористов напал гражданский, отнявший оружие и предотвративший новые убийства.

Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

Полиция продолжает прочесывать район в поисках взрывных устройств. Есть неподтвержденная информация о том, что одно из них было заложено под пешеходным мостом, с которого стреляли террористы.

Полицией официально объявлено, что двое подозреваемых задержаны и у них изъято оружие. Однако операция на месте продолжается.

Австралийские СМИ сообщают о гибели не менее десяти человек в результате вооруженного нападения на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея. Об этом, в частности, пишет сайт News.com.au.

Полиция штата Новый Южный Уэльс заявила о "развивающемся инциденте" и призвала жителей и туристов избегать этого района, а находящихся там – немедленно укрыться.

Daily Mail пишет, что двое стрелков в черной одежде с длинноствольным оружием открыли огонь на пляже Бонди, где праздновали Хануку примерно 2000 людей из еврейской общины.

Сведения о жертвах уточняются.

В соцсетях и в репортажах ABC и Sky News были показаны видео, как люди в панике бегут с пляжа, некоторые лежат на земле, а машины скорой помощи и полиция перекрывают район.