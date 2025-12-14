Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее девяти человек, от 11 до 20 ранены. Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.

По данным News.com.au, среди убитых дети и полицейский.

Отмечается, что на одного из террористов напал гражданский, отнявший оружие и предотвративший новые убийства.