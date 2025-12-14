x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 12:35
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

Погибшие
Теракт
Австралия
время публикации: 14 декабря 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 12:35

Фото: Associated Press

В воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее девяти человек, от 11 до 20 ранены. Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.

По данным News.com.au, среди убитых дети и полицейский.

Отмечается, что на одного из террористов напал гражданский, отнявший оружие и предотвративший новые убийства.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025

СМИ про теракт во время Хануки в пригороде Сиднея: один террорист обезврежен гражданским
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Лидеры Израиля комментируют теракт в Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025

Теракт на месте празднования Хануки в Сиднее, не менее девяти убитых