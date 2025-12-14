38-я годовщина основания ХАМАСа: Халиль аль-Хайя рассказал о "стратегических достижениях" 7 октября

Глава политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя выступил с речью, посвященной 38-й годовщине основания этой террористической группировки. Он дал понять, что палестинские исламисты не намерены складывать оружие.

"Вооруженное сопротивление является легитимной формой борьбы и подтверждается международным правом", – сказал он, добавив, что цель вооруженного сопротивления – создание палестинского государства и реализация прав палестинцев на самоопределение.

Он также заявил о необходимости перехода ко второму этапу, предусматривающему дальнейший вывод израильских войск. Аль-Хайя заявил о недопустимости установления "международного мандата" над Газой и подчеркнул, что международные силы должны быть развернуты не в Газе, а по границам сектора, причем с израильской стороны.

Аль-Хайя признал гибель одного из руководителей боевого крыла группировки Раэда Саада. "Это был преданный, аскетичный лидер, посвятивший свою жизнь исламу и своей стране, сражавшийся во имя Аллаха и десятилетиями скрывавшийся от оккупантов", – сказал он.

"Наш народ и сопротивление достигли многих своих стратегических целей. Мы развеяли миф об сионистском сдерживании и военном превосходстве. 7 октября стало примером, чего может достичь народ, объединившийся в борьбе с оккупацией", – заявил лидер террористов.

"Народ и сопротивление достигли значительных успехов в изоляции сионистского режима, Против его лидеров и солдат выступают международные судебные инстанции. Мы сорвали маску с уродливого лица террористического образования, угрожающего безопасности и стабильности региона", – добавил он.