14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 декабря 2025
14 декабря 2025
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Лидер ХАМАСа подтвердил ликвидацию Раэда Саада

Война с ХАМАСом
Израиль
время публикации: 14 декабря 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 12:22
Лидер ХАМАСа подтвердил ликвидацию Раэда Саада
AP Photo/Adel Hana

Глава политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя подтвердил смерть одного из лидеров боевого крыла этой террористической группировки Раэда Саада, который был ликвидирован 13 декабря в результате израильского авиаудара.

Глава производственного штаба боевого крыла ХАМАСа и одного из организаторов "черной субботы" был ликвидирован в автомобиле вместе со своими охранниками. США были проинформированы об ударе только через 20 минут после уничтожения главаря террористов.

В совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца говорилось, что операция была проведена в ответ на подрыв ХАМАСом взрывного устройства в секторе Газы, в результате чего были ранены двое военнослужащих.

"Саад был одним из архитекторов резни 7 октября, а в последнее время занимался восстановлением террористической организации, а также планированием и осуществлением атак против Израиля и восстановлением наступательных возможностей, грубо нарушая режим прекращения огня и обязательства ХАМАСа соблюдать план президента Трампа. Вместо содействия разоружению он занимался перевооружением для совершения терактов. Кто поднимет руку на Израиль и ранит солдат ЦАХАЛа – лишится той руки, будь он в Газе или где бы то ни было. От имени всех граждан Израиля премьер-министр и министр обороны желают нашим раненым бойцам скорейшего выздоровления", – сообщалось в заявлении.

Израиль
