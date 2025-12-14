Лидеры Израиля комментируют теракт в Австралии

Президент государства Ицхак Герцог прокомментировал теракт в окрестностях Сиднея. "Мы снова и снова предупреждали правительство Австралии об опасности, которую представляет антисемитизм, растущий и распространяющийся по стране. В эти часы наши братья и сестры находятся в эпицентре теракта, совершенного в момент зажжения ханукальных свечей. Мы молимся за здоровье раненых, с огромной любовью утешаем семьи погибших и надеемся на добрые вести", – сказал глава государства.

Министр иностранных дел Гидеон Саар поговорил с Дэвидом Осипом, президентом Совета еврейских организаций штата Новый Южный Уэльс, Австралия. В ходе разговора министр Саар выразил потрясение произошедшим нападением с огнестрельным оружием и передал слова поддержки общине в это трудное время.

Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил: "Как все евреи мира, я потрясен смертельным терактом в Сиднее, вместе со всеми гражданами Израиля я посылаю теплы объятия еврейской общине мира. Необходимо сказать правду, не приукрашивая действительность: признание Австралией Палестинского государства было для проклятых террористов официальным разрешением убивать израильтян".

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "В эти тяжелые минуты, на фоне кадров, напоминающих нам 7 октября, наши сердца с нашими братьями из еврейской общины Австралии, наши молитвы, идущие из глубины сердца, направлены на выздоровление и спасение пострадавших. Наше бескомпромиссное требование направлено правительству Австралии – жестко бороться с проявлениями антисемитизма в их стране и защитить евреев. Нашим братьям в Австралии и во всем мире мы говорим: мы здесь, мы с вами, и все сделаем ради вас".

Министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли сказал: "В последний час я побеседовал с главами еврейской общины Австралии, в связи с самым тяжелым терактом, когда-либо совершающимся в отношении еврейской общины этой страны. Десятки людей пострадали, среди них есть убитые и тяжелораненые. Правительство, которое сделало нормативным бойкот евреев только из-за того, что они евреи, дало легитимацию маршам, где поднимались флаги "Аль-Каиды", ООП и ХАМАСа, правительство, которое в течение двух лет не пошевелило пальцем, чтобы положить конец серьезным инцидентам на антисемитской почве, несет полную и всеобъемлющую ответственность за страшные картины, которые мы видели сегодня".

Лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид" и экс-премьер-министр Яир Лапид: "Я потрясен антисемитским террористическим нападением, направленным против еврейских семей, праздновавших Хануку в Сиднее. Мои мысли с жертвами, их близкими и всей еврейской общиной Австралии. Боулдер. Манчестер. Вашингтон. А теперь Сидней. Названия все новых и новых мест".

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Все было предсказуемо. Ответственность лежит на правительстве Австралии. Праздничное еврейское мероприятие превратилось в район теракта. Предупреждения звучали в полный голос, а правительство Австралии их проигнорировало".

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Варварский теракт в Австралии – это результат затяжного провала в противостоянии террору, подстрекательству и антисемитизму. Когда государство не предпринимает активных шагов для зашиты еврейской общины, террор поднимает голову. Если правительство Австралии думает, что террористы "ограничатся" евреями, оно глубоко заблуждается. Когда правительство не действует твердо и решительно, террор наносит удары на его улицах. Это происходит в Австралии и всюду в западном мире, где правительства проявляют мягкость перед террором и капитулируют перед ним. Евреи диаспоры, приезжайте домой. Ваше место с нами, в Израиле".