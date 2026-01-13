x
13 января 2026
13 января 2026
Ближний Восток

Власти Ирана сообщили об аресте 279 "головорезов", связанных с Израилем и США

время публикации: 13 января 2026 г., 22:04 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 22:12
Власти Ирана сообщили об аресте 279 "головорезов", связанных с Израилем и США
AP Photo, File

Командование иранской полиции сообщило об аресте 279 участников протестов, которые, по его утверждению, связаны с США и Израилем. В заявлении задержанные названы "головорезами" и "смутьянами".

Представители иранских властей неоднократно обвиняли США и Израиль в причастности к беспорядкам. Так, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, заявил, что в стране – "горячая фаза войны". "Израиль стоит за нынешней ситуацией".

Cпикер парламента Исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф сказал: "В случае нападения на Иран и оккупированная территория (Израиль), и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нашими законными целями... Мы будем действовать исходя из любых объективных признаков угрозы".

Американский президент Дональд Трамп 13 января заявил: его администрация не допустит, чтобы хаос внутри Ирана вылился в атаки на союзников США. Он назвал происходящее в Иране самым кровавым подавлением волнений в истории страны" и возложил личную ответственность за это на высшее руководство в Тегеране.

"Мир видит эту бойню, и мы не будем стоять в стороне, пока диктаторы убивают тысячи невинных людей", – сказал он. По словам президента, CENTCOM получил приказ действовать решительно и без колебаний при малейшей провокации со стороны Ирана в Ормузском проливе или против американских баз.

