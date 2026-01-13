Axios: представитель Трампа провел тайную встречу с наследником иранского престола

Как пишет издание Axios, несколько дней назад специальный представитель президента США Стив Виткофф тайно встретился с наследником иранского престола принцем Резой Пехлеви, который после исламской революции 1979 года находится в изгнании.

Как отмечает автор материала Барак Равид, это первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и представителями администрации США. Пехлеви пытается позиционировать себя как главу переходного правительства в случае падения режима аятолл.

Наследник иранского престола неоднократно выступал с призывами к демонстрантам свергнуть Исламскую республику. Одним из основных лозунгов оппозиции стали призывы к его возвращению к власти.

Пехлеви также призывал к американской интервенции. Однако до недавнего времени в США не воспринимали оторванного от Ирана принца его как серьезную политическую фигуру. Президент Дональд Трамп заявлял, что не намерен с ним встречаться.