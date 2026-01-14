SpaceX Илона Маска начал обеспечивать в Иране свободный интернет

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX начала обеспечивать свободный интернет на всей территории Ирана. Об этом сообщил телеканалу CNN глава неправительственной технологической организации Holistic Resilience Ахмад Ахмадиян.

"Достаточно установить терминал там, где видно небо и подключиться – связь работает", – рассказал он. По словам Ахмадияна, иранские счета Starlink, которые в последние дни не действовали, вернулись в сеть. При этом абонентная плата отменена.

CNN отмечает, что это произошло после телефонного разговора между Маском и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждался доступ иранцев к спутниковому интернету Starlink. Ранее СМИ говорили, что обеспечение манифестантов интернетом – один из обсуждаемых администрацией США вариантов действий.

Введенная режимом блокада интернета, цель которой – помешать миру узнать о жестоком подавлении манифестаций и не позволить оппозиции координировать свои действия, длится уже более 130 часов. Однако властям не удалось полностью лишить иранцев доступа к Starlink.