x
14 января 2026
|
последняя новость: 14:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 14:18
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

SpaceX Илона Маска начал обеспечивать в Иране свободный интернет

время публикации: 14 января 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 14:20
SpaceX Илона Маска начал обеспечивать в Иране свободный интернет
Brandon Bell/Pool via AP

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX начала обеспечивать свободный интернет на всей территории Ирана. Об этом сообщил телеканалу CNN глава неправительственной технологической организации Holistic Resilience Ахмад Ахмадиян.

"Достаточно установить терминал там, где видно небо и подключиться – связь работает", – рассказал он. По словам Ахмадияна, иранские счета Starlink, которые в последние дни не действовали, вернулись в сеть. При этом абонентная плата отменена.

CNN отмечает, что это произошло после телефонного разговора между Маском и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждался доступ иранцев к спутниковому интернету Starlink. Ранее СМИ говорили, что обеспечение манифестантов интернетом – один из обсуждаемых администрацией США вариантов действий.

Введенная режимом блокада интернета, цель которой – помешать миру узнать о жестоком подавлении манифестаций и не позволить оппозиции координировать свои действия, длится уже более 130 часов. Однако властям не удалось полностью лишить иранцев доступа к Starlink.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 января 2026

Reuters: несмотря на попытки, иранскому режиму не удается полностью отключить Starlink