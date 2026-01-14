В провинции Алеппо возобновились столкновения между сирийскими войсками и курдами
время публикации: 14 января 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 13:04
В провинции Алеппо возобновились столкновения между войсками правительства Сирии и курдскими ополченцами из состава "Сирийских демократических сил". Район был ранее объявлен закрытой военной зоной.
Стороны вновь обвиняют друг друга. СДС сообщили, что силы правительства начали атаковать Дир-Хафер, задействуя дроны со взрывчаткой и артиллерию. По утверждениям властей Сирии, курдские силы использовали дроны-камикадзе для атаки деревни Хомейма.
В начале месяца курдские районы города Алеппо стали ареной боев правительственных войск и СДС. Столкновения продолжались несколько дней, десятки тысяч человек стали беженцами. В итоге курдам пришлось вывести из города войска.
Ссылки по теме