В провинции Алеппо возобновились столкновения между сирийскими войсками и курдами

В провинции Алеппо возобновились столкновения между войсками правительства Сирии и курдскими ополченцами из состава "Сирийских демократических сил". Район был ранее объявлен закрытой военной зоной.

Стороны вновь обвиняют друг друга. СДС сообщили, что силы правительства начали атаковать Дир-Хафер, задействуя дроны со взрывчаткой и артиллерию. По утверждениям властей Сирии, курдские силы использовали дроны-камикадзе для атаки деревни Хомейма.

В начале месяца курдские районы города Алеппо стали ареной боев правительственных войск и СДС. Столкновения продолжались несколько дней, десятки тысяч человек стали беженцами. В итоге курдам пришлось вывести из города войска.