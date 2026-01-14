x
14 января 2026
Ближний Восток

Власти США вновь рекомендовали согражданам немедленно покинуть Иран

время публикации: 14 января 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 05:21
Власти США вновь рекомендовали согражданам немедленно покинуть Иран
AP Photo/Luca Bruno

"Виртуальное посольство" США в Тегеране опубликовало предупреждение, в котором настоятельно рекомендует гражданам Соединенных Штатов незамедлительно покинуть Иран на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

В уведомлении также говорится, что тем, кто намерен уехать, следует рассмотреть выезд по суше через Турцию или Армению, если это безопасно в конкретных условиях.

Американская сторона напоминает, что США не имеют дипломатических отношений с Ираном, а значит возможности консульской помощи на месте крайне ограничены. Гражданам рекомендуют заранее продумать маршруты, иметь при себе документы и следить за обновлениями официальных предупреждений.

Напомним, что 12 января Государственный департамент США публиковал экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в Иране, призвав их рассмотреть возможность выезда из страны через сухопутные границы с Арменией и Турцией. Это предупреждение было опубликовано на сайте "виртуального посольства США в Иране" на фоне массовых протестов и жестокого подавления демонстраций. Американцам, которые не могут уехать, рекомендовалось найти безопасное место в своем доме или другом безопасном здании, иметь запас продуктов, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. Госдепартамент также рекомендовал гражданам США "сохранять низкий профиль", избегать мест проведения демонстраций, быть готовыми корректировать планы и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации, который не зависит от помощи правительства США.

Интересы США в Иране представляет посольство Швейцарии в Тегеране, оно также оказывает экстренные услуги американским гражданам.

