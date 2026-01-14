Reuters: подтвержден вывод военнослужащих и сотрудников с военных баз США на Ближнем Востоке

Американский чиновник подтвердил Reuters, что США начали выводить военнослужащих и сотрудников с нескольких ключевых военных объектов на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне роста напряженности и подготовки к возможной операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что сотрудникам на американской авиабазе "Аль-Удэйд" в Катаре было рекомендовано покинуть территорию базы к вечеру 14 января. "Аль-Удэйд" считается крупнейшей американской базой на Ближнем Востоке, на ней размещены около 10 тысяч военнослужащих.