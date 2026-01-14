x
14 января 2026
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 17:14
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Reuters: подтвержден вывод военнослужащих и сотрудников с военных баз США на Ближнем Востоке

время публикации: 14 января 2026 г., 15:52 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 15:58
Reuters: подтвержден вывод военнослужащих и сотрудников с военных баз США на Ближнем Востоке
AP Photo/ Khalid Mohammed

Американский чиновник подтвердил Reuters, что США начали выводить военнослужащих и сотрудников с нескольких ключевых военных объектов на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне роста напряженности и подготовки к возможной операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что сотрудникам на американской авиабазе "Аль-Удэйд" в Катаре было рекомендовано покинуть территорию базы к вечеру 14 января. "Аль-Удэйд" считается крупнейшей американской базой на Ближнем Востоке, на ней размещены около 10 тысяч военнослужащих.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

Израиль и США готовятся к возможному отражению иранских ударов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 января 2026

Reuters: часть персонала базы США "Аль-Удэйд" в Катаре сегодня эвакуируют