x
15 марта 2026
|
последняя новость: 03:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 03:00
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали новые цели на юге Ливана, есть убитые

время публикации: 15 марта 2026 г., 01:36 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 02:08
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 15 марта ВВС Израиля атаковали цели в районе Джеззина, к востоку от Сайды (Сидона), на юге Ливана, примерно в 30 км от израильской границы.

Министерство здравоохранения Ливан заявляет о не менее семи убитых и восьми раненых.

Позже телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил о еще одном израильском авиаударе – по цели в Майфадуне, на юге Ливана, примерно в 8 км от израильской границе.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 марта 2026

Источники: ВВС Израиля атаковали цель на юге Ливана