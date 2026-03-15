Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали новые цели на юге Ливана, есть убитые

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 15 марта ВВС Израиля атаковали цели в районе Джеззина, к востоку от Сайды (Сидона), на юге Ливана, примерно в 30 км от израильской границы.

Министерство здравоохранения Ливан заявляет о не менее семи убитых и восьми раненых.

Позже телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил о еще одном израильском авиаударе – по цели в Майфадуне, на юге Ливана, примерно в 8 км от израильской границе.

ЦАХАЛ пока не комментирует.