Ближний Восток

Турция сбила над Черным морем неуправляемый дрон, приближавшийся к ее границам

Турция
Война в Украине
время публикации: 16 декабря 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 08:46
Турция сбила неуправляемый дрон, приближавшийся к ее границам
AP Photo/Vadim Ghirda

Министерство обороны Турции сообщило об уничтожении над Черным морем потерявшего управление беспилотного летательного аппарата, который приближался к границам воздушного пространства страны.

После обнаружения БПЛА в воздух были подняты боевые самолеты F-16 ВВС Турции и ее союзников по NATO. После установления, что дрон неуправляем, было решено его сбить. Министерство обороны не сообщает, какой стране он принадлежал.

Черное море – один из театров украинско-российской войны. Несколько дней назад официальная Анкара предупредила об опасности эскалации в этом районе после того, как в результате российских ударов по украинским портам пострадали три турецкий судна.

