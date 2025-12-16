Турция сбила над Черным морем неуправляемый дрон, приближавшийся к ее границам

Министерство обороны Турции сообщило об уничтожении над Черным морем потерявшего управление беспилотного летательного аппарата, который приближался к границам воздушного пространства страны.

После обнаружения БПЛА в воздух были подняты боевые самолеты F-16 ВВС Турции и ее союзников по NATO. После установления, что дрон неуправляем, было решено его сбить. Министерство обороны не сообщает, какой стране он принадлежал.

Черное море – один из театров украинско-российской войны. Несколько дней назад официальная Анкара предупредила об опасности эскалации в этом районе после того, как в результате российских ударов по украинским портам пострадали три турецкий судна.