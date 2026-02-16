Эрдоган сообщил об отмене визита в ОАЭ из-за болезни шейха Мухаммада, сообщение было удалено

Официальная страница президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети X сообщила о переносе на более поздний срок визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. Однако, отмечает Arab News, сообщение было быстро удалено.

Согласно сообщению, причиной отмены визита стали проблемы со здоровьем президента ОАЭ шейха Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна. Лидеры двух стран провели телефонный разговор, Эрдоган пожелал своему собеседнику скорейшего выздоровления.

В ОАЭ не было сообщений о проблемах шейха со здоровьем. Официальное агентство новостей WAM распространило информацию о телефонном разговоре, но не об отмене визита. Однако турецкие СМИ успели сообщить об этом до того, как страница Эрдогана удалила публикацию.